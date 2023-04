Ausflugsziele für Camper

COBURG, BAYERN: Essen und Programm

Zu den kulinarischen Pflichtterminen in Franken zählt das Schlossplatzfest in Coburg. Vom 20. bis 24. Juli 2023 schmücken weiße Gastrozelte die Fläche zwischen dem Coburger Landestheater, dem Palais Edinburgh und Schloss Ehrenburg. In dieser historischen Kulisse lassen sich die Gäste die unterschiedlichsten Spezialitäten schmecken, während sie von Spitzenbands, regionalen Künstlern und Artisten unterhalten werden.

Info: FrankenTourismus, 90425 Nürnberg, Tel.: 0911/94151-0, info@frankentourismus.de, www.schlossplatzfest-coburg.de

Camping Sonnland, Bahnhofstraße 154, 96145 Seßlach, Tel.: 09569/220,

www.camping-sonnland.de