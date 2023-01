Im vergangenen Jahr musste die Preisverleihung noch ohne Gäste digital stattfinden, umso erfreulicher war die rege Teilnahme wieder vor Ort auf der CMT in Stuttgart in diesem Jahr. Die Caravaning-Branche brummt, auch in Zeiten von Lieferengpässen. Die Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen und entsprechendem Zubehör ist weiterhin hoch. Trotz der großen Herausforderungen mit Blick auf die hohen Energiepreise, eine weltweite Pandemie und den Ukraine-Krieg sind die Unternehmen auch unter diesen Umständen innovativ – das zeigen die über 100 Einreichungen.