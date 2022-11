Ballonfestival in Österreich

Wenn in allen Orten aufsteigende Heißluftballons das zauberhafte Panorama der eingeschneiten Berge ergänzen, findet gerade das internationale Ballonfestival statt. Interessierte können natürlich selbst einen Platz im Passagierkorb buchen und das winterliche Tal von oben betrachten – eine Aussicht, die man nicht so schnell vergisst.

Gekrönt wird das Event durch das traditionsreiche „Ballonglühen“, welches am 10. Januar in Nesselwängle, am 17. Januar in Jungholz und am 24. Januar in Schattwald stattfindet. Dabei werden nach Einbruch der Dunkelheit die Brenner der am Boden verankerten Heißluftballons entzündet. Die leuchtenden Flugriesen, die in der winterweißen Landschaft reflektieren und den umliegenden Schnee glitzern lassen, sind ein Anblick, bei dem Romantikherzen garantiert höherschlagen.