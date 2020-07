Der Wohnwagen-, Wohnmobil- und Wohn-Van-Hersteller Bürstner aus Kehl gewährt Caravaning-Interessierten vom 22. bis 25. Juli im Service-Center in Kehl-Neumühl einen exklusiven Einblick in die Bürstner-Neuheiten der Saison 2021. Fragen beantworten kompetente Ansprechpartner aus dem Bürstner-Team, aber auch von Caravaning Schneider aus Offenburg und CLC Alsace aus Benfeld in Frankreich.

Caravaning-Fans können täglich von 10 bis 19 Uhr die Bürstner-Fahrzeuge besichtigen, sich beraten lassen oder sich bei der Rent Easy Vermietstation aktuelle Mietangebote holen. Zudem ist der Bürstner Originalteile- und Zubehör-Shop geöffnet.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Anmeldung für alle Besucher zugänglich. Es gelten die aktuell gültigen Hygiene- und Abstandregelungen.

Weitere Infos zu den Bürstner Days 2020 gibt es unter www.buerstner.com.