Wer in diesem Jahr – vielleicht zum ersten Mal – Urlaub im Wohnwagen, Wohnmobil oder Campervan machen möchte, ist mit dieser Idee nicht allein. Keine andere Reiseform verbucht in letzter Zeit einen größeren Boom als Camping und Caravaning. Die Vorteile und der Reiz dieser Urlaubsform liegen auf der Hand: Mit den eigenen vier Wänden unterwegs zu sein verspricht Flexibilität und Unabhängigkeit, nicht nur, aber gerade in Pandemiezeiten ein nicht zu unterschätzender Faktor. Spontan losfahren, wann und wohin man will. Doch mit der Spontanität ist es in diesem Jahr so eine Sache aufgrund der eingangs erwähnten Situation.Wer mit dem Kauf eines neuen Freizeitfahrzeugs liebäugelt, wird schnell entschäuscht ein. Die Lieferzeiten sind lang, die Höfe der Händler leer, die Preise für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge hoch.

Der CamperCoach 2022 zeigt dagegen Lösungen auf, wie es trotz Boom gelingt, noch ins Camping-Abenteuer zu starten!