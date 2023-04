Stöbern, verkaufen, kaufen, genießen … Mit dem Start in die Urlaubssaison veranstaltet das Erwin Hymer Museum einen Spezial-Flohmarkt rund ums Campen. Vor der anstehenden Reise mit dem Campingbus, Reisemobil, Caravan oder Zelt, wird neben dem Fahrzeug auch die Camping-Ausstattung und das Reisezubehör überprüft. Was fehlt, was kann weg? Zum Entsorgen zu schade? Vielleicht können andere Camper es gebrauchen oder haben das, was ich gerade suche? Das fragt sich bestimmt mancher beim Frühjahrsputz des Reisefahrzeuges.

Am Samstag, den 29. April, von 10 bis 16 Uhr, wird alles angeboten, was mit Camping zu tun hat. Auch gebrauchte Reisemobile, Wohnwagen oder Campingbusse können verkauft werden. Eine Platzreservierung ist für private Verkäufer nicht erforderlich. Wer aber sein Fahrzeug oder eine große Menge an Schätzen anbieten möchte, der darf gerne einen Platz reservieren. Der Camping-Flohmarkt findet draußen auf der großen Wiese des Erwin Hymer Museums statt, bei Regen auch drinnen (außer Fahrzeuge). Weitere Aussteller-Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es unter www.erwin-hymer-museum.de oder telefonisch von Thorsten Gerstmann unter 07524 976676-34.

Der Besuch des Flohmarktes ist kostenfrei und unabhängig vom Museumsbesuch. Auch für Kulinarisches aus aller Welt ist gesorgt: Das Museumsrestaurant Caravano serviert auf dem Flohmarkt Köstliches vom Oldtimer-Grill. In der Ausstellung des Museums gibt es Spannendes zu Speisen auf den Traumstraßen der Welt zu entdecken. „So können sich die Camping-Fans für die große Reise eindecken und sich kulinarisch einstimmen. Das ist die perfekte Vorbereitung mit großer Vorfreude auf einen schönen Urlaub!“, freut sich das Museumsteam.

Samstag, den 29. April 2023, 10 bis 16 Uhr, Camping-Flohmarkt, Erwin Hymer Museum