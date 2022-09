Camping-Messe mit Festival-Charakter: CARAVAN und CO 2022

Die CARAVAN und CO ist die Verbrauchermesse für Caravaning und Outdoor im Norden und zeichnet sich durch einen Mix aus Messe und Festival aus. Vom Klappstuhl über Dachzelte, Vans und E-Bikes bis hin zu Caravans für die ganze Familie: Dies macht die CARAVAN und CO zu einem echten Must-See – nicht nur für erfahrene Camper, sondern auch für Campingneulinge und alle, die es werden wollen.

Nachdem die Premiere der CARAVAN und CO auf dem Messegelände am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, findet die Camping-Messe unter dem Motto “YES WE CAMP” in diesem Jahr erneut vom 22. bis 25. September statt und soll zukünftig jedes Jahr am dritten Wochenende im September stattfinden. Vier Tage lang möchten die Veranstalter und über 100 Aussteller allen Campinginteressierten beweisen, wie vielfältig Camping sein kann. Hier kommen sowohl Camping-Neulinge als auch alte Van-Life-Hasen voll auf ihre Kosten. Egal ob Städtetrip, Erholungsurlaub oder Survival-Trip: Für nahezu jeden Urlaubs- und Campingtypen gibt es Inspiration für die passende Unterkunft für das Lieblingsreiseziel.