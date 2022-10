In Berlin, Hamburg und Hessen sind Abstellplätze am teuersten

In Großstädten ist der Platz meist knapp und hochpreisig: Besitzer müssen daher in Berlin am tiefsten in die Tasche greifen. Ein Abstellplatz kostet hier durchschnittlich rund 95,50 Euro pro Monat. Der günstigste Platz wird dabei für monatliche 35 Euro und der teuerste für 350 Euro zur Verfügung gestellt.

Auch in der zweitgrößten Stadt Deutschlands ist der Platz knapp, was die Preise für Stellflächen in die Höhe treibt. Ein Winterquartier kostet in Hamburg im Durchschnitt rund 78 Euro. Das Minimum liegt hier bei 30 Euro, der maximale Preis beträgt 150 Euro.

Im Bundesländervergleich landet Hessen auf dem zweiten Platz im Preisranking mit einem durchschnittlichen Preis von ca. 80 Euro für Abstellflächen. In dem mitteldeutschen Bundesland kostet der günstigste Platz 15 Euro, der teuerste sogar 500 Euro.