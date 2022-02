Hydro Flask Kaffebecher

Die neuen Kaffeebecher aus dem Hydro Flask Sortiment sind in der Größe 355 ml und 473 ml mit auslaufsicherem Flex-Sip-Verschluss zu haben und helfen, beim Coffee to go Müll zu vermeiden. Die robusten Kaffeebecher aus hochwertigem Edelstahl sind BPA- und Phthalat-frei und dank der doppelwandigen Vakuumisolierung bleibt Kaffee über Stunden auf der richtigen Temperatur. Zudem nimmt der Edelstahl keinen Geschmack an, weswegen man beliebig zwischen Kaffee und Tee wechseln kann.