Sarah Menz ist Innenarchitektin und Mutter. 2020 beschloss sie mit ihrer Familie, nach eigenen Worten, das Abenteuer Camping zu wagen. Sie kaufte für 6.000 Euro einen gebrauchten Caravan mit der Absicht, diesen nach ihrem Geschmack umzubauen. Gelsenkirchener Barock raus, modernes, aber praktisches Design rein. Caravans seien oft klug durchdacht und schlau konzipiert, so die Hamburgerin, aber die Optik hätte mit Geschmack und Stil oft wenig zu tun – was aber auch am Zeitgeist liegt.