Kratzer verschwinden (bei Knaus in Halle 1)

Über allen Caravanneuheiten schwebt der Fiberframe, die neue Konstruktionsweise für Caravans von Knaus. Mit dieser selbsttragenden Rahmenbauweise will der Hersteller eine neue Zeitrechnung starten. Noch sieht alles recht normal aus, aber die Krux steckt im Detail. Mit Fiberframe ist alles möglich: Leichtbau, aber auch Komfortbau mit hohen Isolationswerten, da zwischen den Rahmen alles geklebt werden kann. Die riesige Heckklappe am Deseo hat bewiesen, was möglich ist, und so sind sogar Einzelradaufhängung möglich. Das Beste ist aber die Selbstheilung der Rahmenteile. Knaus verwendet eine Deckschicht, deren Kunststoffe Rückstellungskräfte besitzen. Will heißen, kleine Kratzer werden durch Wärme, das kann ein Föhn oder die Sonne sein, von selbst ausgeglichen. Klingt unglaublich, wir haben es bei der Präsentation aber ausprobieren dürfen und es sind fühlbare Kratzer in Musterteilen des Fiberframe nach der Heißluftbehandlung tatsächlich verschwunden.