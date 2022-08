Daten und Fakten zum Caravan Salon – der Caravan Messe in Düsseldorf

Der CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2022 ist von Samstag, 27. August, bis Sonntag, 4. September 2022, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Preview Day Freitag, 26. August, ist die Ausstellung für Fachbesucher, Medienvertreter und eingeladene Gäste geöffnet. Die Tageskarte kostet für Erwachsene am Wochenende 18 Euro, werktags 16 Euro (ermäßigt Wochenende 15 Euro, werktags 13 Euro), für Kinder (6 bis 12 Jahre) beträgt das Tagesticket am Wochenende 8 Euro und werktags 6 Euro. Darüber hinaus wird von Montag bis Freitag ein Nachmittagsticket für 10 Euro angeboten (von 14 bis 18 Uhr). Die Preise für den Preview Day liegen für Erwachsene bei 35 Euro (ermäßigt 30 Euro), Kinder zahlen 8 Euro. Alle Tickets gibt es ausschließlich im Ticketshop shop.messe-duesseldorf.de/caravan2022_d der Messe.

Mit dem Veranstaltungsticket der Bahn reisen Besucher von allen deutschen Bahnhöfen zum maximalen Preis von 49,50 € (mit Zugbindung) in der zweiten Klasse zum CARAVAN SALON. www.messe-duesseldorf.de/Veranstaltungsticket In diesem Preis ist immer die Cityoption für die Weiterreise mit dem ÖPNV vom Hauptbahnhof zum Messegelände enthalten. Das Veranstaltungsticket gilt nur in Verbindung mit der Eintrittskarte zur Messe. www.caravan-salon.de