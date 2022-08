HOTOMOBIL: Halle 12 / B01

Mit dem Mohikaner bietet die türkische Firma Restar CO LTD unter dem Markennamen Hotomobil ein Leichtgewicht mit 400 kg an. Mit einfachem Design und minimalistischen Abmessungen soll er ein Campingfahrzeug sein, das in allen Bereichen perfekt funktioniert. Preis auf Anfrage.

www.hotomobil.com.tr