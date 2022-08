Die Caravan Messe 2022 öffnet am 26. August

Der Caravan Salon öffnet 2022 vom 26. August bis 4. September auf dem Düsseldorfer Messegelände seine Tore. „Leidenschaft, die verbindet“ lautet das Motto diesmal. Einmal mehr verwandelt sich das Düsseldorfer Messegelände für zehn Tage zum wichtigsten Treffpunkt für alle Freunde des Caravanings. Die führende Messe für Freizeitfahrzeuge und Zubehör erweitert ihr Flächenangebot im Vergleich zum Vorjahr deutlich und zeigt die ganze Welt des Caravanings in so vielen Hallen wie noch nie.

Nach den pandemiebedingten Absagen vieler Aussteller in den vergangenen Jahren mussten neue Strukturen geschaffen werden. Aussteller, die in den beiden Jahren zugegen waren, durften das damals zugesprochene größere Areal behalten. Außerdem bleiben für die Abstandsregeln die Gänge breiter. Also musste mehr Fläche her.