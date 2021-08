So naturnah zu reisen wie mit dem Reisemobil, Caravan oder CamperVan ist mit kaum einer anderen Reiseform möglich. Auf einem Weingut direkt neben den Weinstöcken übernachten? Kein Problem, denn inzwischen bieten auch ländliche Betriebe Stellplätze für Camper an.

Trend 1: Natur hautnah erleben

Leidenschaftliche Caravaner haben es schon immer gewusst, nun entdecken immer mehr Menschen den Vorteil des Campings. Egal, ob im Reisemobil, im CamperVan oder mit dem Wohnwagen: Keine andere Form des Reisens ermöglicht es, so direkt und ursprünglich die Natur zu erleben und dabei unabhängig zu sein. Camping spiegelt damit die Sehnsucht der Menschen nach individuellen, naturnahen und nachhaltigen Reisemöglichkeiten wider. In Kombination mit der Sicherheit, die das Urlauben in den eigenen vier Wänden mit sich bringt, hat sich dieser Trend über die Pandemie-Zeit hinweg noch verstärkt – und wird wohl auch künftig weiter steigen.

Die Messe Düsseldorf trägt dem Trend zu mehr Caravaning und Outdoor-Aktivitäten in der Form Rechnung, als dass die TourNatur in diesem Jahr parallel und über die gesamte Messedauer des Caravan Salon stattfindet. So sollen noch mehr Synergieeffekte entstehen und den Besuchern Mehrwerte bieten. Aber auch Themen wie Autarkie, alternative Antriebskonzepte und Allrad-Fahrzeuge werden den Trend nach „mehr Natur“ und einem authentischem Campingvergnügen auf der Fachmesse unterstreichen.