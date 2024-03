Den passenden Händler finden

Bei der Suche nach einem teilnehmenden Händler in Ihrer Nähe unterstützt die Aktionswebsite caravaningtage.de: Im interaktiven Händlerfinder können Sie sich per Suche alle an der Aktion teilnehmenden Handelsbetriebe in Ihrer Nähe anzeigen lassen. Außerdem sehen Sie auf einen Blick, welche Fahrzeugmarken und -arten beim jeweiligen Händler angeboten werden. Darüber hinaus sind auf der Website alle Informationen zum Gewinnspiel zu finden.