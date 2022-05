Classic Days 2022: Infos und Preise

Die Classic Days finden vom 05. bis zum 07. August 2022 statt. An drei Tagen bieten die Veranstalter Classic Days Oldtimer – und Motorsport GmbH und der ehrenamtliche Verein Classic Days e.V. den Besuchern ein buntes und vielseitiges Programm. Beliebt sind die Classic Days auch als Tagesausflug für Familien, die sich mit Picknickdecke und Vorräten unter den Bäumen niederlassen können. Für Kinder gibt es im Bereich Classic Kinds ein altersgerechtes Unterhaltungsangebot.

Für den Besuch der Classic Days 2022 gilt ein Dresscode sommerlich-sportlich oder elegant-stilvoll. Auf der Veranstaltung ist traditioneller- und naturgemäßerweise eine große Vielfalt an Stilrichtungen der Bekleidung von Besuchern und Teilnehmern vertreten. So gibt es Rennfahrer in Overalls, Damen mit Hut, Herren im Polohemd mit Sneakern und auch Karohemd-Träger mit Jeanshose. Entsprechend darf getragen werden, was gefällt und zur Thematik „Sommer-Auto-Garten-Party„, wie es auf der Veranstaltungs-Webseite heisst, passt – Flip Flops, Tank Tops oder klassische Anzüge sollten aber lieber im heimischen Schrank bleiben. Die Anfahrt erfolgt über öffentliche Verkehrsmittel oder mit dem Auto bis zum Südteil des Veranstaltungsgeländes, wo Platz für mehrere tausend Fahrzeuge ist.

Es sind Tages- sowie Mehrtages-Tickets erhältlich. Die 2-Tageskarte kostet 55 Euro, für 59 Euro kommt man alle drei Tage aufs Gelände. Die reguläre Tageskarte für Freitag kostet 19 Euro, Samstag und Sonntag jeweils 33 Euro. Das Junior-Tagesticket für Kinder zwischen 7 und 16 Jahren kostet drei Euro. Karten können bis zum 04. August hier online bestellt werden, danach werden Restkarten als Online-Tickets an der Tageskasse erhältlich.

