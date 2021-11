CMT 2022 Freikarten gewinnen

Mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Reisemobile im ersten Halbjahr 2021 stammen laut CIVD aus dem Kastenwagen- Segment. Diese Entwicklung spiegelt sich auf der CMT: Die Messe bietet Campervans und Kastenwagen in allen sieben Caravaning- Hallen Platz. Auch das Vanlife-Wohnzimmer, das 2020 Premiere feierte, ist diesmal wieder mit dabei. In gemütlicher Umgebung in der Halle 8 stehen Influencerinnen und Influencer aus dem Vanlife-Bereich sowie Profis zu Reiserouten oder Selbstausbau für den Austausch bereit.

Angesagt sind auch die Themen in Halle 9: Am ersten Wochenende (15. bis 17. Januar) dreht sich dort alles um Fahrrad- und Wanderreisen. Das zweite Wochenende (20. bis 23. Januar) wartet neben den Töchtermessen Kreuzfahrt- und Schiffsreisen sowie Golf- und Wellnessreisen mit einem neuen Thema aufwarten: Erstmals findet dort mit der Interdive der Tauch- und Schnorcheltourismus eine Heimat. In zwei weiteren Hallen erwartet die Gäste ein großes touristisches Angebot von regionalen, nationalen und internationalen Ausstellern.

Das Stuttgarter Messegelände liegt zwischen Flughafen und Autobahn und verfügt über eine perfekte Anbindung: Die A8 und die S-Bahn sorgen für kurze Wege. Neu zur CMT 2022: Die verlängerte Stadtbahnlinie U6 ist an den Eingang West angeschlossen. Für Reisemobilisten verfügt das Messegelände über mehrere hundert Stellplätze mit Stromanschluss, Müllentsorgung und eine Entsorgungsstation.

Die Messe Stuttgart verfügt über ein genehmigtes Hygienekonzept: www. messe-stuttgart.de/corona. Tickets sind ausschließlich online erhältlich, so dass sich Kontakte über die Eintrittskarte nachverfolgen lassen. Der Eintritt kostet wochentags 13, am Wochenende 15 Euro. Für Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen ist der Zutritt gratis. Erstmals bietet die Messe Stuttgart für 8 Euro (Wochenende: 10 Euro) Mittagstickets ab 14 Uhr an: www.cmt-messe.de.