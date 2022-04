Es gibt Naturlandschaften, an denen wir uns einfach nicht satt sehen können, weil sie unglaublich reich an Facetten, Farben und wilder Romantik sind. Das Element Wasser spielt dabei für viele auf ihren Kurz-Trips und Camping-Touren in die Natur eine bedeutende Rolle. In dieser Ausgabe stellt die Redaktion erfrischende Lieblingsplätze und wildromantische Naturziele vor und ist unterwegs mit Draußen-Menschen, die ihren Traum von kleinen oder großen Auszeiten verwirklichen.

„Wer die Natur liebt und sich beim Campen auf dem Land zuhause fühlt, findet in unserer zweiten Ausgabe wieder eine Fülle an Inspirationen zum Hinfahren, Entdecken, Urlaub machen und Heimat genießen“, sagt Christine Felsinger, die als Chefredakteurin für das Heftkonzept verantwortlich zeichnet und in die zweite Ausgabe noch mehr Camper-Feeling, Roadtrips und Ausflüge in die schönsten Landschaften gepackt hat. „Nach dem Erfolg unserer Pilot-Ausgabe vom Sommer 2021 laden wir nun ans Wasser ein – gemeinsam mit Freunden, Family, Hund oder auch mal auf eigene Faust allein im Camper. Holt euch Insider-Tipps, kommt mit uns nach ‚Draußen!‘ und fahrt einfach gleich los.“