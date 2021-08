"Draußen!": Das neue Magazin für Landcamping

„Ob Hochsommer oder Herbst: Draußen-Menschen sind gern unterwegs in der Natur, leben im und um ihren Campingbus, genießen die Auszeit, grillen am Holzfeuer. Entschleunigung ist wichtiger als schweißtreibende Action“, so Christine Felsinger, Verlagsleiterin vom DoldeMedien Verlag. Camping boomt und damit auch der Bedarf nach authentischer Campingerfahrung, dem schnelllebigen Alltag ein Stück weit zu entkommen und neue Kraft inmitten der Natur zu finden.

Die Erstausgabe des Camping-Magazins der etwas anderen Art spricht daher in erster Linie Naturliebhaber an und Menschen, die gerne nach Fluchtmöglichkeiten abseits von Trubel und Lärm suchen. Im Mittelpunkt steht nicht die Leistung der Fahrzeuge, sondern vielmehr das Lebensgefühl, das Bulli und Co. den Menschen vermitteln. „Wir stellen inspirierende Orte und Menschen vor, denen Werte wichtig sind, die nachhaltig mit der Natur leben“, so Christine Felsinger.

Wer die Redaktion nach „Draußen!“ begleitet, entdeckt in der Erstausgabe die schönsten Tier- und Wildparks, Camping-Bauernhöfe von den Bergen bis zur Ostsee, eine Tour mit dem Gravel-Bike und leckere Ideen für die Outdoor-Küche. Praktische Insider-Tipps zu nahegelegenen Campingplätzen runden die Erstausgabe „Draußen!“ ab.