Was spricht für eine Fähre außer das es oft die einzige Möglichkeit ist, auf eine Insel zu kommen? Bequemlichkeit, durchgehende Nachtfahrt, aber auch emotionale Faktoren wie das maritime Erlebnis und Entspannung an Bord sprechen für das Fährschiff.

In letztem Punkt wird den Passagieren immer mehr geboten: In der Regel ähneln die auf dem Meer verkehrenden großen Autofähren immer mehr einem Kreuzfahrtschiff mit hohem Komfort. So gehören Restaurants und Bars zum Standard, bei mehrtägigen Fährrouten gibt es an Bord auch Kinos, Showbühnen, Fitness- und Wellnessbereiche und sogar Einkaufszentren und Casinos. Die Unterbringung erfolgt je nach Reisedauer und Budget in Kabinen, die von einfach eingerichteten Vier-Personen-Kabinen mit Etagenbetten bis hin zu Luxussuiten reichen. Auf einigen ausgewählten Strecken ist auch (wieder) Camping an Bord erlaubt, bei dem die Passagiere im eigenen Wohnwagen an Deck übernachten dürfen.