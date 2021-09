Herbst-Hopping am Bodensee

Vier Mal werden die Ausflugsschiffe an den Veranstaltungs-Wochenenden ihre Runde über den Bodensee machen, erklärt der Veranstalter. Dabei legen Sie in Radolfzell, an der Insel Reichenau, in Gaienhofen und Hemmenhofen auf der Halbinsel Höri sowie in den schweizerischen Orten Mannenbach, Berlingen und Steckborn an. Dabei können Ticketinhaber beliebig aus- und einsteigen, ganz nach dem Hop-On-Hop-Off-Prinzip. Da Fahrräder im Preis inbegriffen sind, lässt sich die Runde auf dem Schiff wunderbar mit Radausflügen an Land kombinieren. Außerdem gibt es im Rahmen des Herbst-Hoppings auch besondere Vergünstigungen und Arrangements in verschiedenen Restaurants und Hotels.

Dabei bezahlen Erwachsene 17 Euro für ein Ticket, Familien mit bis zu vier Kindern sind für 44 Euro dabei. Und genau sie sollten sich schon heute den 24. Oktober vormerken. Denn da wird es einen speziellen Familientag mit jeder Menge Spiel und Spaß mit Rätseln, Drachen und eier Fotobox für Kids und ihre Eltern geben.

Da das Herbst-Event in den letzten Jahren auf großen Anklang stieg, wird es in diesem Jahr von vier auf fünf Wochenenden ausgedehnt. Organisiert wird es von der Schweizerischen Schifffahrtgesellschaft Untersee und Rhein (URh) zusammen mit den Tourismusorganisationen Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. auf der deutschen und Thurgau Tourismus auf der schweizerischen Seite des Sees.

Alle Infos zu Fahrplan, Preisen und Angeboten auf www.herbst-hopping.eu