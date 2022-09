Spielspaß

Unbestrittener Favorit bei den Kindern unterschiedlichen Alters ist der Spielplatz GärtnerReich, mit 15.000 m² der größte in Thüringen. Die Spielgeräte in Form traditioneller Gemüsesorten und Blumen, eine Reminiszenz an die Gartenbautradition Erfurts, gibt es nur hier: die rasante Bohnenbahn, das Puffbohnenhüpfkissen, die Erdbeerschaukeln oder einen 4 m hohen Blumenkohl zum Klettern. Auf dem Dahlienkarussell wird einem vom wilden Drehen schwindelig und im geheimnisvollen Schneckenschleimschlund warten verborgene Geheimnisse auf die kleinen Entdecker. Dieses Spielgerät ist barrierefrei.