Die Wiese vor dem Museum verwandelt sich am kommenden Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes in eine historische Camping-Ausstellung voller Geschichten und Abenteuer. So sind im Rahmen des „Summer Specials“ zahlreiche gut erhaltene und liebevoll restaurierte Oldtimergespanne, Reisemobile und Campingbusse zu sehen – inklusive all der Geschichten, die ihre stolzen Besitzer zum Teil über Jahrzehnte erlebt haben. Kleiner Vorgeschmack gefällig? Zu den Oldtimer-Highlights gehören unter anderem dem amerikanischen Traumgespann aus Chevrolet 210 Townsman mit Curtis Wright Clipper aus den 40er und 50er Jahren, oder dem Porsche 924 mit Rapido Confort aus den 80er Jahren.