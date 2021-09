Kundenbindung einmal anders

Auch bei Unternehmen selbst werden Podcasts immer beliebter. So seien in den letzten Monaten mehr als 150 Unternehmen dazugekommen – und nun also auch die Erwin Hymer Group.

Mit den jeweils 25 Minuten langen Episoden von „12 qm“ will der Hersteller regelmäßig Einblicke in seine Welt und die seiner Marken geben. So sollen beispielsweise Themen wie das Caravaning der Zukunft, Nachhaltigkeit oder auch Aspekte für das Design eines Reisemobils besprochen werden. Darüber hinaus werden persönliche Camping-Erfahrungen und Job-Insights eine Rolle spielen. „Wir wollen auch die Menschen dahinter und deren Arbeitswelt zeigen“, betont Martin Brandt.

Die ersten drei Folgen von „12 qm“ erscheinen in einem dreiwöchigen Rhythmus. Danach soll es alle vier Wochen eine neue Folge geben.

Moderatorin Petra Bindl ist gebürtige Nürnbergerin und startete ihre TV-Karriere beim DSF, als weitere Stationen folgten unter anderem SKY, ZDF und Eurosport.