Interview mit Kathrin Schiemann, Leiterin der Geschäftsstelle des Verbands der Fährschifffahrt und Fährtouristik in Hamburg

Frau Schiemann, angesichts der aktuellenCovid-19-Lage die drängendste Frage vorab: Welche besonderen Corona-Regelungen gibt esauf Fähren zu beachten?

Kathrin Schiemann: In den letzten zwei Jahren haben die Reedereien ihre Hygiene-Konzepte selbst vorbereitet und weiterentwickelt. Die Verantwortung dafür liegt in vielen Fällen bei den Unternehmen selbst, wobei die meisten den Regelungen der Länder folgen, in denen die Schiffe beheimatet sind. Als Teile der Hygiene-Konzepte findet man die gängigen Vorsichtsmaßnahmen, die mittlerweile allen bekannt sind – von Abstandsregeln über Desinfektionsmittel bis hin zur Niesetikette. Die Reedereien haben on top individuelle Maßnahmen für sich entschieden, die vom Bordkonzept (Kino, Shops, Sauna etc.) und der Passagierkapazität abhängen.