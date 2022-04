So nehmen Sie an der Zufriedenheitsstudie teil

So können Sie bei dieser einmaligen Zufriedenheitsstudie mitmachen und gewinnen: Gekürt werden die besten Caravan- und Zubehörmarken in Europa. Füllen Sie dazu den Fragebogen aus. Ihre Daten werden nur in Zusammenhang mit der Leserumfrage „König Kunde“ gespeichert und in der Redaktion ausgewertet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Ende der Aktion und Einsendeschluss ist der 30. Juni 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.