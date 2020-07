Tickets für den Caravan Salon 2020

Der Ticketvorverkauf für den diesjährigen Caravan Salon beginnt am 15. Juli. Es kann nur tageweise online reserviert werden, die Tageskassen sind geschlossen. Die Online-Tageskarte kostet 13 Euro, ermäßigt zehn Euro, Kinder (sechs bis zwölf Jahre) zahlen fünf Euro. Die Hallen 14 und 17 werden Eingangshalle, also Warte- und Verteilungsbereiche. Zudem soll ein ausgeklügeltes Hallenmanagement die Besucher steuern. Überwacht wird alles mit Videotechnik. Die Verkäufer protokollieren ihre Beratungsgespräche und geben die Liste an die Messe weiter.