Anmeldung für Reise + Camping und Fahrrad Essen 2023 ab sofort online möglich

Mit zuletzt rund 1.000 Ausstellern und Destinationen zählen die Reise + Camping und Fahrrad Essen zu den größten Freizeitmessen in Deutschland. Interessierte Aussteller finden die Anmeldeunterlagen für die kommenden Laufzeiten in 2023 in Kürze online unter www.reise-camping.de und www.fahrrad-essen.de. Das Angebot beider Messen umfasst die übergeordneten Themen Reisen, Campen und Radfahren und reicht unter anderem von touristischen Destinationen über Camping-Fahrzeuge und Caravans bis zu Fahrrädern und Zubehör. Zuvor können sich Aussteller bereits auf der Messe „Urlaubsträume powered by Reise + Camping“ im Rahmen der Mode Heim Handwerk vom 10. bis 13. November präsentieren. Die Anmeldeunterlagen stehen in Kürze online unter www.mhh-essen.de zur Verfügung.

