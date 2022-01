Neuer Rekord beim Dieselpreis

Clever Tanken

Bei der App Clever Tanken ist der Name Programm, wie CHIP und auch wir feststellen: Die integrierte „Magic Map“ zeigt, wo die günstigste Tankstelle zu finden ist. Man kann zwischen allen gängigen Kraftstoffarten wie Super, Superplus, Diesel, Erdgas, Autogas und mehr wählen. Zudem könne man in der Tank-App Push-Benachrichtigungen aktivieren, die einen alarmieren, sobald eine Tankstelle in der Nähe einen niedrigen Preis anbietet. „Eine besonders nützliche Funktion“, wie die Redaktion der CHIP urteilt. Wir schließen uns an.

In der App gibt es nicht nur Ladestationen für E-Autos, sondern auch eine intelligente Preisprognose ist an Bord. Eine künstliche Intelligenz errechnet anhand der in der Vergangenheit gesammelten Daten, ob es sich lohnt, jetzt zu tanken oder noch ein oder zwei Stunden zu warten. Nur ein kleines Detail ist zu bemängeln: Die App finanziert sich über Werbung, welche im unteren Bereich des Bildschirms erscheint. Für einen Aufpreis von knapp zwei Euro kann diese per Abo werden.

CHIP Testurteil: Gut

Hier die App Clever Tanken für Android-Geräte downloaden.

Hier die App Clever für iPhone und iPad downloaden.