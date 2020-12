Das Messe-Duo abf und B.I.G., ursprünglich geplant vom 10. bis 14. Februar 2021, muss pandemiebedingt abgesagt werden. Der zur Deutschen Messe gehörenden Fachausstellungen Heckmann GmbH (FH) liegt als Veranstalter bisher keine Genehmigung der zuständigen Behörden für die Durchführung der Messen vor, was sowohl die Planung, als auch die Vermietung so gut wie unmöglich mache, so FH-Geschäftsführerin Carola Schwennsen. Darüber hinaus bestehen große Unsicherheiten bezüglich eines auch im nächsten Jahr andauernden Teil-Lockdowns.