Julia Schattauer hat in ihrem Buch „Glamping – Natur erleben, Freiheit genießen: Europas coolste Unterkünfte“ ganz besondere Unterkünfte in ganz Europa zusammengetragen, die Kindheitsträume wahr werden lassen sollen. Sei es im Baumhaus übernachten oder mal in einem Tipi im irischen Eichenwald inklusive Freiluftbadewanne schlafen. Die Nordlichter aus einem Pod in der lappländischen Wildnis beobachten oder kulinarische Finessen in einem Weinfass in Portugal genießen.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die nach genussvollen Abenteuern zum Abschalten und Relaxen suchen.