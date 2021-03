In einem offenen Brief nehmen der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e. V. (BVCD) und der Deutsche Ferienhausverband e. V. (DFV) Stellung zu den kürzlich getroffenen Aussagen Merkels, dass der Begriff „kontaktarmer Urlaub“ in Bezug auf Ferienwohnungen und Campingurlaub irreführend sei. Die Bundeskanzlerin hatte in der Fragestunde ausgeführt, dass der Begriff „kontaktarmer Urlaub“ deshalb irreführend wäre, weil Familien im Urlaub weitere Kontakte hätten.