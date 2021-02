Die Herausforderung

Die Anforderungen an den Auserwählten: Besondere Reisehighlights, aber auch typische Alltagsstorys des Campinglebens mit der Kamera einfangen und mit Witz, Charme und Authentizität in den sozialen Medien für die Camper-Community teilen. Der Kandidat besucht hierzu ausgewählte Mitgliedsbetriebe, um dabei wertvolles Foto- und Videomaterial für den BVCD und seine Mitglieder zu erstellen. Doch das ist noch nicht alles. Zu dem Praktikumsprogramm zählt neben der Tour auch die Vor- und Nachbereitung in den Berliner Büroräumen des BVCD. Der potenzielle Bewerber sollte sich daher den Zeitraum Mai bis Juli 2021 freihalten.