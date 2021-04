Antworten auf wichtige Fragen

Was benötigt ein Freizeitfahrzeug für eine möglichst unabhängige und nachhaltige Reise? Wie funktioniert die Energieversorgung an Bord? Wie schätze ich meinen Verbrauch realistisch ein? Und was kann ich tun, damit der Vorrat länger reicht und ich obendrein wichtige Ressourcen schone? Wie sieht eine nachhaltige WC-Lösung aus? Und welche Herausforderungen stellen sich beim Wintercamping? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die zweite Ausgabe des CamperCoach.

Hier gehts zur ersten Ausgabe des CamperCoach.