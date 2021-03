Warum dieser Caravaning-Korso? Jan Kirschner, Mitorganisator, erklärt: „Diverse Caravaning-Institutionen und Verbände haben an die Politik und verantwortliche Einrichtungen Schreiben geschickt, um bei möglichen Lockerungen zumindest die Berücksichtigung unserer mobilen Freizeitform zu erreichen. Allen Schreiben wurde wenig Beachtung geschenkt. Und wenn man unsere Stimme nicht hört, dann müssen wir uns sichtbar machen.“

In der Pressemitteilung der Facebook-Gruppe „Campen mit Abstand“ heißt es weiter: „Über Monate haben alle Reisemobilisten und Caravaner die Füße stillgehalten. Dass jetzt im Stufenplan Camping- und Stellplätze nicht erwähnt werden, sondern mit konkurrierenden nicht (immer) pandemiegerechten Tourismus- und Reiseformen über einen Kamm geschert werden, das hat die Menschen auf den Plan gerufen.“

Der Facebook-Gruppe „Campen mit Abstand“ geht es um keine Forderung, sondern um mehr Akzeptanz für die mobile Tourismusform und eine vernünftige Integration in den Stufenplan möglicher Lockerungsmaßnahmen. Nach dem Caravaning-Korso in Düsseldorf sind bereits weitere Events in Hamburg, Berlin und München geplant.