Neustart im Tourismus noch vor Pfingsten

Der Neustart des Tourismus noch vor Pfingsten ist ein wichtiger Impuls für die gebeutelte Wirtschaft. Das sehen auch viele Caravaning-Interessierte so, denn der Handel spürt seit der Wiedereröffnung vor zwei Wochen wieder steigendes Interesse an der Urlaubsform. „Die Nachfrage nach neuen und gebrauchten Reisemobilen und Caravans und Vermietfahrzeugen ist vorhanden, doch die meisten Kunden stellen dieselbe einfache Frage „Wohin können wir fahren?“ “, berichtet Oliver Waidelich, Geschäftsführer des Deutschen Caravaning Handels-Verbandes (DCHV).

Dass Camping- und Reisemobilstellplätze im Mai wieder Camper begrüßen dürfen, ist für die Branche essentiell, da bereits der Start der Camping-Saison an Ostern dem Corona-Virus zum Opfer fiel. Umso wichtiger ist, dass nicht auch noch das wichtige Pfingst-Geschäft verloren geht. Der Neustart würde auch einen wichtigen Impuls für die derzeit schwer getroffene deutsche Wirtschaft geben, denn entgegen alter Klischees belegen wissenschaftliche Studien, dass Caravaner und Reisemobilisten besonders kaufkräftig und konsumfreudig sind. Von ihrem Konsum während der Ferien von rund 14 Milliarden Euro jährlich alleine in Deutschland profitieren nicht nur die Camping- und Stellplatzbetreiber, sondern auch Einzelhandel, Gastronomie und vielfältige Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsangebote – also vor allem Branchen und Betriebe, die unter der Corona-Pandemie besonders leiden.