CMTdigital: Neuheiten digital im Internet

Konkret heißt dies: Aussteller aus den Bereichen Touristik, Caravaning und Fahrrad präsentieren in digitalen Sessions ihre Neuheiten und Angebote für das Jahr 2021. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das messeeigene Fernsehstudio im Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS). Von dort werden die einzelnen Pressekonferenzen und Talkrunden gestreamt. Journalisten und Fachbesucher haben so die Möglichkeit, sich digital und live über die Neuheiten der unterschiedlichen Segmente zu informieren. „Wir freuen uns sehr, dass wir binnen kürzester Zeit dieses Angebot auf die Beine stellen konnten und zahlreiche Aussteller unser Angebot als Präsentationsplattform nutzen“, so Ege.