Sind Auslandsreisen ab dem 15. Juni wieder möglich?

Wie sich die Situation im Einzelnen nach dem 14. Juni darstellt, lässt sich gegenwärtig nicht belastbar sagen. Die weitere Entwicklung in Sachen Reisewarnung hängt von den Entwicklungen auch in anderen Ländern ab.

„Wir werden entscheiden müssen nach den Gesprächen mit den europäischen Ländern, mit den Reisezielen, die es nun einmal gibt, wie die Lage im Sommer ist. Und dann wird auch erst zu entscheiden sein, ob der Sommerurlaub möglich ist oder nicht. Möglicherweise werden wir differenzieren müssen zwischen einzelnen Ländern – je nachdem wie die Situation in dem Land ist. Wenn es in einem Land eine Ausgangssperre oder eine Einreisesperre gibt, dann hat sich die Frage eigentlich erübrigt, dann kann man dort auch keinen Urlaub machen“, so Außenminister Maas.