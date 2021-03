Verschärfte Regeln für Einreise nach Italien

Personen, die aus EU-Ländern nach Italien einreisen möchten, müssen demnächst einen negativen Corona-Test vorlegen, fünf Tage in Quarantäne verbringen und sich danach nochmals testen lassen. Die Regierung will damit vor allem verhindern, dass italienische Bürger derzeit Urlaub im Ausland machen. Wann diese Regel in Kraft tritt und bis wann sie gültig ist, wurde noch nicht mitgeteilt.