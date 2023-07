Gewinnspiel

Im August ist es endlich wieder so weit! Vom 25. August bis zum 3. September 2023 findet in Düsseldorf die Caravan Salon Messe statt. Begeisterte Caravan-Freunde erhalten einen einzigartigen Überblick über die Welt der mobilen Freizeit. In 16 Hallen und auf dem Freigelände präsentieren mehr als 720 Aussteller die neueste Generation an Reisemobilen, Caravans und ausgebauten Kastenwagen. Außer den Fahrzeugen finden Besucher in den drei Bereichen Technology & Components, Outdoor & Equipment sowie Travel & Nature Zubehör, Technik, Ausbauteile, Dachzelte, Mobilheime, Outdoorbekleidung und -ausrüstung, Reiseziele, Camping- und Stellplätze.