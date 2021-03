Die pandemiebedingten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu Österreich laufen aus, das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer am 30. März mitgeteilt. Weite Teile von Tirol wurden in den vergangenen Wochen als Virusvariantengebiet eingestuft, weil dort besonders ansteckende Varianten des Coronavirus kursierten. Das beliebte Urlaubsziel ist inzwischen wieder einfaches Risikogebiet, damit fällt die Einreisesperre für bestimmte Personengruppen weg, ebenso wie das Beförderungsverbot für Bus- und Bahnunternehmen.