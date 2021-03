Messen haben in Corona-Zeiten keinen leichten Stand. Das gilt auch für den Caravan Salon in Düsseldorf sowie die CMT in Stuttgart. Nachdem der Caravan Salon im vergangenen September wegen Corona bereits deutlich kleiner ausfiel und die CMT am Anfang dieses Jahres nur als digitale Messe an einem Tag stattfand, folgt nun der nächste Schlag: Die gesamte Hymer Gruppe mit allen ihren Marken hat die Teilnahme am Caravan Salon 2021 sowie an der CMT 2022 abgesagt.