Tipp Nr. 1: Tischgrill Vesuvio

Mit dem Feuerdesign Tischgrill by Limatec muss nirgends auf den Genuss eines Holzkohlegrills verzichtet werden. So sorgt der rauchfreie Grill zum Beispiel auch im heimischen Garten für Campinggefühle. Durch das Luftzirkulationssystem beschleunigt sich der Aufheizvorgang, ohne dass sich die Außenwände erwärmen. Über den Luftstrom lässt sich die Temperatur regulieren – idealerweise mit der passenden Garhaube mit integriertem Thermometer. Nach Abschaltung brennt die Holzkohle langsam weiter und steht für einen weiteren Grillgang zur Verfügung. Den Tischgrill „Vesuvio“ gibt es in den Farben Anthrazit, Grün und Rot für jeweils 109 Euro.