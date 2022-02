Umsatzsteigerung trotz Lieferengpässe

Bei den Absatzzahlen macht sich die zeitweilige Verschiebung der Produktionskapazitäten von Wohnmobilen hin zu den weniger umsatzstarken Wohnwagen bemerkbar. Ursache hierfür war vor allem der generelle Lieferengpass bei motorisierten Fahrgestellen. „Das deutliche Wachstum von Umsatz und Absatz unterstreicht die Attraktivität unserer Marken für Händler und Kunden. Die hohe Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen ist ungebrochen, was sich auch in unserem Auftragsbestand von 1,3 Milliarden Euro per Ende Dezember 2021 widerspiegelt“, wird Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG, in der Mitteilung zitiert.