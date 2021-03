Eine Maskenpflicht gilt in Spanien schon seit Mai 2020, bislang im Freien jedoch nur an Orten, wo es nicht möglich war, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Nun muss an allen öffentlichen Orten und im Freien eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Auch an allen Stränden – selbst wenn der Mindestabstand zu anderen Personen eingehalten wird.