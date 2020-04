Die Gutscheine von PremiumCamps sind ab einem Wert von 50 Euro erhältlich. Sie können wie Bargeld flexibel auf jedem der 16 PremiumCamps eingelöst werden. Der Versand erfolgt schnell und flexibel per Mail direkt an den Beschenkten oder an den Schenkenden. So finden auch Kurzentschlossene ein passendes Geschenk für Campingfreunde – auch wenn wegen der Corona-Krise die Geschäfte geschlossen sind.