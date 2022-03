Am 22. Mai 2022 startet Louis Palmer von Luzern in der Schweiz mit seinem Elektro-Gespann auf eine 22.000 Kilometer lange Tour durch 32 Länder in Europa. Danach setzt Palmer auf die anderen Kontinente über. Es folgen Asien, Australien, Nordamerika, Südamerika und schließlich Afrika. Am 12. Dezember 2025 plant Palmer am Eiffelturm in Paruis anzukommen. Pünktlich zum zehnten Jahrestag des Pariser Klimaabkommens.

Louis Palmer erklärt die Idee hinter seinem Projekt so: „Letztendlich glauben wir, dass solch ein Projekt den Menschen zeigen kann, dass es jetzt bereits Lösungen gibt, um den Klimawandel zu stoppen. Jeder einzelne kann Maßnahmen ergreifen, um mitzuhelfen, das Klima zu verbessern.“