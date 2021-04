Thetford Friends Event

So nehmen Sie am Thetford Online-Event teil

Wer am ersten Thetford Online-Event am 25. April teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an press@thetford.eu. Einen Tag vor der Veranstaltung wird dann ein Code zugeschickt, der auf der digitalen Veranstaltungsplattform eingegeben wird und die Teilnahme ermöglicht.