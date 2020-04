Truma spendet Masken für Altenheime

Um den Betrieb langsam wieder hochzufahren, hat das Unternehmen ein umfangreiches Paket an Maßnahmen und Hygienevorschriften umgesetzt. „Dies ermöglicht uns, alle Vorgaben des Robert Koch Instituts einzuhalten und unsere Belegschaft bestmöglich zu schützen.“ Dazu gehört auch eine Maskenpflicht für alle Mitarbeitenden. „Da im Gesundheits- und Pflegesektor geeignete Schutzausrüstung fehlt, spenden wir einen Großteil der erhaltenen Masken, vorerst mehrere tausend Stück, an Altenheime in der Region München und Institutionen im Gesundheitswesen“, so Wottrich. „Wir hoffen, dass wir sehr bald weitere Masken erhalten, denn der Bedarf im Pflegebereich ist noch sehr hoch.“